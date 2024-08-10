Появилось полное видео спасения чудом выжившего Поддубного после смертоносного удара ВСУ
Опубликована полная версия видео спасения выжившего Поддубного в Курской области
Появилось полное видео спасения раненого в Курской области военкора Евгения Поддубного. Кадрами делится RT.
Видео со спасением раненого Поддубного. Видео © Telegram / RT
На записи с видеорегистратора авто россиянина Сергея видно, как по дороге в Суджу слева на обочине горит машина корра. Позже на трассу выходит сам репортёр и просит докинуть его до больницы. В этот момент на встречу выезжает авто Николая Рыльского, который не смог проехать в город и возвращался назад. Увидев полыхающее транспортное средство, он остановился и спросил нужна ли помощь. Раненого Поддубного пересадили в машину Рыльского, который и отвёз его к медикам.
Напомним, что автомобиль Поддубного был атакован украинским FPV-дроном 7 августа. Сначала сообщалось о смерти журналиста, но позже слухи опровергли. Накануне в Сеть попало видео с камеры видеорегистратора автомобиля, водитель которого пришёл раненому Поддубному на помощь. Как рассказал шофёр, военкор в тот день избежал смерти дважды — спустя несколько минут после того как его увезли с места происшествия, ВСУ вновь ударили беспилотником по горящей машине журналиста. Сейчас репортёр проходит лечение в московской больнице, врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное.
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