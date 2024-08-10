Появилось полное видео спасения чудом выжившего Поддубного после смертоносного удара ВСУ

На записи с видеорегистратора авто россиянина Сергея видно, как по дороге в Суджу слева на обочине горит машина корра. Позже на трассу выходит сам репортёр и просит докинуть его до больницы. В этот момент на встречу выезжает авто Николая Рыльского, который не смог проехать в город и возвращался назад. Увидев полыхающее транспортное средство, он остановился и спросил нужна ли помощь. Раненого Поддубного пересадили в машину Рыльского, который и отвёз его к медикам.