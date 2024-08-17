Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 05:19

Крупная группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курском

РИАН: 24 украинских военнослужащих сдались в плен в Курской области

Более 20 украинских военнослужащих сдались в плен в приграничном районе Курской области, рассказал журналистам представитель силовых структур РФ. Они служили в 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

"24 военнослужащих <...> организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка", — сказал собеседник РИА "Новости".

На Украине заявили о начале переговоров с РФ об обмене пленными
На Украине заявили о начале переговоров с РФ об обмене пленными

Ранее украинский военнопленный Антон Мермерин рассказал о своём пребывании на фронте. По словам мужчины, он оказался в рядах ВСУ случайно, лишь посетив военкомат для уточнения данных. Боец также вспомнил, что, избираясь на пост президента Украины, Владимир Зеленский обещал мир в стране.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Матвей Константинов
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров