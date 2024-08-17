Крупная группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курском

Более 20 украинских военнослужащих сдались в плен в приграничном районе Курской области, рассказал журналистам представитель силовых структур РФ. Они служили в 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

На Украине заявили о начале переговоров с РФ об обмене пленными

На Украине заявили о начале переговоров с РФ об обмене пленными

Ранее украинский военнопленный Антон Мермерин рассказал о своём пребывании на фронте. По словам мужчины, он оказался в рядах ВСУ случайно, лишь посетив военкомат для уточнения данных. Боец также вспомнил, что, избираясь на пост президента Украины, Владимир Зеленский обещал мир в стране.