Крупная группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курском
РИАН: 24 украинских военнослужащих сдались в плен в Курской области
Более 20 украинских военнослужащих сдались в плен в приграничном районе Курской области, рассказал журналистам представитель силовых структур РФ. Они служили в 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
"24 военнослужащих <...> организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка", — сказал собеседник РИА "Новости".
Ранее украинский военнопленный Антон Мермерин рассказал о своём пребывании на фронте. По словам мужчины, он оказался в рядах ВСУ случайно, лишь посетив военкомат для уточнения данных. Боец также вспомнил, что, избираясь на пост президента Украины, Владимир Зеленский обещал мир в стране.
Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov