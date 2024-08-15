На Украине заявили о начале переговоров с РФ об обмене пленными

Киев начал переговоры с Москвой по поводу обмена военнопленными. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на полученную от ГУР информацию.

Согласно материалам издания, украинское правительство и военнослужащие утверждают, будто бы обменный фонд Киева существенно пополнился после атаки на Курскую область. В свою очередь омбудсмен Незалежной по правам человека Дмитрий Лубинец утверждает, что с ним по вопросу обмена пленными якобы уже связалась его российская коллега Мария Львова-Белова.