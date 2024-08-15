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15 августа, 11:13

На Украине заявили о начале переговоров с РФ об обмене пленными

FT: Киев и Москва начали переговоры об обмене военнопленными

Киев начал переговоры с Москвой по поводу обмена военнопленными. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на полученную от ГУР информацию.

Согласно материалам издания, украинское правительство и военнослужащие утверждают, будто бы обменный фонд Киева существенно пополнился после атаки на Курскую область. В свою очередь омбудсмен Незалежной по правам человека Дмитрий Лубинец утверждает, что с ним по вопросу обмена пленными якобы уже связалась его российская коллега Мария Львова-Белова.

"У нас был активный разговор [с нашим] российским коллегой по этому вопросу", — сообщил изданию Лубинец.

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Напомним, что после ударов ВСУ по АПП Колотиловка, появились сообщения об приостановке обмена пленными между Россией и Украиной, который, к слову, проходил именно в этом населённом пункте. При этом в Госдуме призывают вообще не включать в обменный фонд тех украинских военнослужащих, которые попали в плен в Курской области — их действия предлагают считать военными преступлениями, со всеми вытекающими из российского законодательства последствиями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Юрий Лысенко
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