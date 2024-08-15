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15 августа, 02:43

Обмену не подлежат: В Госдуме раскрыли незавидную судьбу пленённых под Курском украинцев

Депутат Красов: Пленённые в Курской области украинцы могут не подлежать обмену

Взятые в плен на территории Курской области украинские военнослужащие не будут подлежать обмену. Действия боевиков квалифицируются как военные преступления, а потому их ждут суд и заслуженное наказание, заявил "Ленте.ру" депутат Госдумы Андрей Красов.

Народный избранник напомнил, что участники вылазки в курское приграничье расстреливали гражданских, намеренно открывали огонь по храмам и срывали эвакуацию населения. Военнопленными становятся воины, а это — преступники, уверен парламентарий.

"Их ждёт суд. Если они совершали военные преступления — будет одна мера наказания, нет — другая. Но в любом случае они незаконно пересекли границу России и, соответственно, уже совершили преступление против нашего государства и граждан. В основном против мирного населения. Значит, они будут нести ответственность", — считает Красов.

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Украинские штурмовики продолжают бросать оружие и добровольно сдаваться Российской армии малыми группами, не желая погибать на Курской земле. На допросе боевики рассказывают о чудовищных приказах командования в отношении гражданских.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Илья Пушкарев
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