Обмену не подлежат: В Госдуме раскрыли незавидную судьбу пленённых под Курском украинцев

Взятые в плен на территории Курской области украинские военнослужащие не будут подлежать обмену. Действия боевиков квалифицируются как военные преступления, а потому их ждут суд и заслуженное наказание, заявил "Ленте.ру" депутат Госдумы Андрей Красов.

Народный избранник напомнил, что участники вылазки в курское приграничье расстреливали гражданских, намеренно открывали огонь по храмам и срывали эвакуацию населения. Военнопленными становятся воины, а это — преступники, уверен парламентарий.

"Их ждёт суд. Если они совершали военные преступления — будет одна мера наказания, нет — другая. Но в любом случае они незаконно пересекли границу России и, соответственно, уже совершили преступление против нашего государства и граждан. В основном против мирного населения. Значит, они будут нести ответственность", — считает Красов.