Захваченные в плен бойцы ВСУ раскрыли жуткий приказ командиров перед отправкой к Курску
МИД: Пленные бойцы ВСУ признались в приказе расстреливать жителей под Курском
Взятые в плен в Курской области бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) признаются, что получили команду расстреливать мирных граждан региона в случае сопротивления. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Укробандеровские вооружённые формирования без разбора ведут огонь по мирным жителям, пытающимся эвакуироваться из опасных районов, обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, занимаются откровенным мародёрством", — пояснила дипломат.
Пленные украинские бойцы, по словам Захаровой, получили команду от руководства безжалостно расстреливать всех жителей на месте в случае сопротивления.
Официальный представитель дипведомства также пояснила, что Киев атаками на курские сёла и города не добился своей цели отвлечь ВС России от освобождения Донбасса и Слобожанщины. Крах киевского режима, который держится на "денежной подпитке" Запада, является лишь вопросом времени, уточнила Захарова.
Напомним, что ВСУ попытались прорваться в Курскую область с 6 августа, но у них на пути встали российские военные, в регионе до сих пор идут ожесточённые бои. За минувшие сутки ВС РФ предотвратили сразу несколько попыток противника вклиниться на российскую территорию. ВСУ тем временем потеряли 2,3 тысячи военных за всё время их атаки на российский регион.
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