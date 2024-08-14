Взятые в плен в Курской области бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) признаются, что получили команду расстреливать мирных граждан региона в случае сопротивления. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Укробандеровские вооружённые формирования без разбора ведут огонь по мирным жителям, пытающимся эвакуироваться из опасных районов, обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, занимаются откровенным мародёрством", — пояснила дипломат.

Пленные украинские бойцы, по словам Захаровой, получили команду от руководства безжалостно расстреливать всех жителей на месте в случае сопротивления.