Потери Вооружённых сил Украины за всё время их атаки на Курскую область достигли 2,3 тысячи военных. Также противник лишился 37 танков. Такие данные приводит Минобороны РФ.

"Всего противник потерял до 2 300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортёра, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии", — говорится в заявлении ведомства.