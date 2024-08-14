Потери ВСУ за время боёв в Курской области составили 2,3 тысячи военных
Потери Вооружённых сил Украины за всё время их атаки на Курскую область достигли 2,3 тысячи военных. Также противник лишился 37 танков. Такие данные приводит Минобороны РФ.
"Всего противник потерял до 2 300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортёра, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии", — говорится в заявлении ведомства.
За сутки ВСУ лишились до 270 военных и 16 единиц бронетехники, в том числе двух танков. В плен сдались 18 военных.
Напомним, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. Как рассказал командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, в атаке на Курскую область были задействованы более 11 тысяч бойцов ВСУ, а их целью был захват Курской АЭС к 11 августа, чтобы улучшить переговорные позиции Киева. Сейчас обстановка в регионе находится под контролем ВС РФ, блокирование ВСУ завершается.
Telegram/Zelenskiy / Official