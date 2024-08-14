Армия России контролирует ситуацию в Беловском районе Курской области
Глава Беловского района под Курском заявил, что ВС РФ контролируют ситуацию
Передача гуманитарной помощи жителям Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Российские военные и местные власти держат под контролем обстановку в Беловском районе Курской области. Об этом рассказал ТАСС районный глава Николай Волобуев. По его словам, среди жителей нет паники.
"Администрация района и ВС РФ контролируют ситуацию в районе. Никакой паники нет. <…> Органы муниципальной власти работают для обеспечения жизнедеятельности района", — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что 10 августа в Беловский район Курской области пыталась зайти украинская диверсионно-разведывательная группа. ВС РФ удалось стабилизировать ситуацию, но угроза безопасности сохраняется. 12 августа принято решение вывозить жителей района, которым подготовили пункты временного размещения.