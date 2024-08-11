Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 09:40

Украинская ДРГ пыталась зайти в Беловский район Курской области, но ВС РФ стабилизировали ситуацию

Смирнов: 10 августа ДРГ ВСУ пыталась зайти в Беловский район Курской области

Вчера, 10 августа, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ пыталась зайти в Беловский район Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. ВС РФ удалось стабилизировать ситуацию. Глава региона отметил, что находится на постоянной связи с представителями Минобороны и силовых структур.

"На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. Наши войска делают всё необходимое для защиты мирного населения", — написал Смирнов в телеграм-канале.

Над Курской областью ПВО сбила два воздушных шара ВСУ
Над Курской областью ПВО сбила два воздушных шара ВСУ

Напомним, ВС РФ продолжают отражать атаку ВСУ на приграничье в Курской области. В регионе, а также Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО), к поиску диверсантов привлекли Росгвардию. Всего за четыре дня противник потерял до 1120 человек и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. Тем временем от действий ВСУ пострадали десятки человек, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho

Матвей Константинов
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • Региональные власти
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров