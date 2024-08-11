Украинская ДРГ пыталась зайти в Беловский район Курской области, но ВС РФ стабилизировали ситуацию
Смирнов: 10 августа ДРГ ВСУ пыталась зайти в Беловский район Курской области
Вчера, 10 августа, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ пыталась зайти в Беловский район Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. ВС РФ удалось стабилизировать ситуацию. Глава региона отметил, что находится на постоянной связи с представителями Минобороны и силовых структур.
"На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. Наши войска делают всё необходимое для защиты мирного населения", — написал Смирнов в телеграм-канале.
Напомним, ВС РФ продолжают отражать атаку ВСУ на приграничье в Курской области. В регионе, а также Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО), к поиску диверсантов привлекли Росгвардию. Всего за четыре дня противник потерял до 1120 человек и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. Тем временем от действий ВСУ пострадали десятки человек, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.
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