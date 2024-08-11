Украинская ДРГ пыталась зайти в Беловский район Курской области, но ВС РФ стабилизировали ситуацию

Вчера, 10 августа, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ пыталась зайти в Беловский район Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. ВС РФ удалось стабилизировать ситуацию. Глава региона отметил, что находится на постоянной связи с представителями Минобороны и силовых структур.

"На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. Наши войска делают всё необходимое для защиты мирного населения", — написал Смирнов в телеграм-канале.