Над Курской областью ПВО сбила два воздушных шара ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром в воскресенье, 11 августа, уничтожили три беспилотника над Белгородской областью и два малоразмерных воздушных шара над Курской. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"Около 10.30 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и малоразмерных воздушных шаров", — уточнили в пресс-службе ведомства.