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Регион
11 августа, 09:19

Над Курской областью ПВО сбила два воздушных шара ВСУ

ПВО сбила три БПЛА над Белгородской областью и два воздушных шара над Курской

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром в воскресенье, 11 августа, уничтожили три беспилотника над Белгородской областью и два малоразмерных воздушных шара над Курской. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"Около 10.30 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и малоразмерных воздушных шаров", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее 11 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали два населённых пункта региона. Один из них сбросил взрывные устройства в посёлке Малиновка.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Semenov

Никита Осипов
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