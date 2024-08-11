Над Курской областью ПВО сбила два воздушных шара ВСУ
ПВО сбила три БПЛА над Белгородской областью и два воздушных шара над Курской
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром в воскресенье, 11 августа, уничтожили три беспилотника над Белгородской областью и два малоразмерных воздушных шара над Курской. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
"Около 10.30 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и малоразмерных воздушных шаров", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее 11 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали два населённых пункта региона. Один из них сбросил взрывные устройства в посёлке Малиновка.
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