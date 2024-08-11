Украинские дроны атаковали два населённых пункта в Белгородской области

Один беспилотник сбросил взрывные устройства в посёлке Малиновка Белгородского района. В результате в одном частном домовладении выбиты окна и посечён забор. Также повреждены три легковых автомобиля. В селе Берёзовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал двухквартирный дом. Из-за взрыва загорелась крыша, возгорание оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. В здании повреждены остекление, кровля и внутренняя отделка.