Украинские дроны атаковали два населённых пункта в Белгородской области
Украинские дроны атаковали два населённых пункта Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших.
Один беспилотник сбросил взрывные устройства в посёлке Малиновка Белгородского района. В результате в одном частном домовладении выбиты окна и посечён забор. Также повреждены три легковых автомобиля. В селе Берёзовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал двухквартирный дом. Из-за взрыва загорелась крыша, возгорание оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. В здании повреждены остекление, кровля и внутренняя отделка.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы и администрации районов утром проведут подомовой обход", — написал Гладков в телеграм-канале.
Также этой ночью беспилотники ВСУ атаковали Воронежскую область. Сбито свыше 10 устройств. Упавшие осколки повредили административное здание и коммунальный объект.
Telegram / Настоящий Гладков