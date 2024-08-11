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11 августа, 03:24

Украинские дроны атаковали два населённых пункта в Белгородской области

Украинские дроны атаковали два населённых пункта Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших.

Один беспилотник сбросил взрывные устройства в посёлке Малиновка Белгородского района. В результате в одном частном домовладении выбиты окна и посечён забор. Также повреждены три легковых автомобиля. В селе Берёзовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал двухквартирный дом. Из-за взрыва загорелась крыша, возгорание оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. В здании повреждены остекление, кровля и внутренняя отделка.

"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы и администрации районов утром проведут подомовой обход", — написал Гладков в телеграм-канале.

Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до пяти
Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до пяти

Также этой ночью беспилотники ВСУ атаковали Воронежскую область. Сбито свыше 10 устройств. Упавшие осколки повредили административное здание и коммунальный объект.

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Telegram / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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