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Регион
11 августа, 02:27

Силы ПВО и РЭБ уничтожили свыше десяти дронов ВСУ над Воронежской областью

Губернатор Воронежской области Александр Гусев озвучил промежуточные итоги отражения воздушной атаки ВСУ на регион. К настоящему времени дежурные силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы вывели из строя свыше десяти БПЛА. Уничтожение дронов продолжается, написал он в Telegram.

"По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет", — добавил чиновник, призвав не приближаться к обломкам летательных аппаратов в случае обнаружения.

Момент падения украинской ракеты на дом в Курске попал на камеру местных жителей
Момент падения украинской ракеты на дом в Курске попал на камеру местных жителей

А в Курске тем временем осуществляется эвакуация жильцов многоквартирного дома, на который рухнула сбитая украинская ракета. 13 пострадавших горожан госпитализированы. Ещё пятеро получили ранения при обстреле Шебекино в Белгородской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Илья Пушкарев
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