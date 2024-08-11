Силы ПВО и РЭБ уничтожили свыше десяти дронов ВСУ над Воронежской областью

Губернатор Воронежской области Александр Гусев озвучил промежуточные итоги отражения воздушной атаки ВСУ на регион. К настоящему времени дежурные силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы вывели из строя свыше десяти БПЛА. Уничтожение дронов продолжается, написал он в Telegram.