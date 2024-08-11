Сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске

Сбитая над Курском украинская ракета упала на жилой дом. В результате возникло возгорание, сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар. На место выехали все экстренные службы", — написал чиновник. На данный момент информации о пострадавших не было.