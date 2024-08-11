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Регион
10 августа, 21:32

Сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске

Сбитая над Курском украинская ракета упала на жилой дом. В результате возникло возгорание, сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар. На место выехали все экстренные службы", — написал чиновник. На данный момент информации о пострадавших не было.

Ранее Life.ru рассказывал о работе сил ПВО над Курском. В регионе была объявлена ракетная опасность. Над городом были слышны около десяти взрывов.

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Telegram / МЧС Курской области

Артур Лапсаков
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