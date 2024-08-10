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Регион
10 августа, 16:29

"Никакой паники": Журналисты показали обстановку в Курчатове, где находится Курская АЭС

Сигнал: В курском Курчатове, где расположена АЭС, жизнь идёт своим чередом

Обстановка в Курчатове Курской области. Фото © Telegram / Сигнал

Обстановка в Курчатове Курской области. Фото © Telegram / Сигнал

В городе Курчатов Курской области, где расположена Курская АЭС, жизнь идёт своим чередом: дети гоняют голубей, родители гуляют с колясками, а магазины и аптеки работают в штатном режиме. Об этом сообщает корреспондент телеграм-канала "СИГНАЛ".

Обстановка в Курчатове Курской области. Фото © Telegram / Сигнал

Обстановка в Курчатове Курской области. Фото © Telegram / Сигнал

"Никакой паники. Продукты в магазинах — в изобилии. Молочка, свежий хлеб. Очередей и панической скупки круп, воды, других товаров первой необходимости — не наблюдается. Заправлялась на одной из АЗС около города — очередей нет, цены не поднялись", — передаёт корреспондент с места событий.

Обстановка в Курчатове Курской области. Фото © Telegram / Сигнал

Обстановка в Курчатове Курской области. Фото © Telegram / Сигнал

Обстановка в Курчатове Курской области. Фото © Telegram / Сигнал

Обстановка в Курчатове Курской области. Фото © Telegram / Сигнал

Обстановка в Курчатове Курской области. Фото © Telegram / Сигнал

Обстановка в Курчатове Курской области. Фото © Telegram / Сигнал

Обстановка в Курчатове Курской области. Фото © Telegram / Сигнал

Обстановка в Курчатове Курской области. Фото © Telegram / Сигнал

Власти Курской области опровергли украинский фейк о поимке диверсанта в регионе
Власти Курской области опровергли украинский фейк о поимке диверсанта в регионе

Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, начиная с 6 августа. В связи с этим из опасных районов эвакуируют людей. По последним данным, на безопасные территории доставили около 76 тысяч граждан. С российской стороны пострадавшими числятся 66 мирных жителей, в том числе 9 детей, есть и погибшие. В четверг на территории Курской АЭС были найдены фрагменты сбитых украинских ракет, обстановка вокруг стала напряжённой, однако станция работает штатно. А накануне город Курчатов оказался обесточен из-за атаки дрона ВСУ.

Александра Мышляева
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