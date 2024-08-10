"Никакой паники": Журналисты показали обстановку в Курчатове, где находится Курская АЭС

В городе Курчатов Курской области, где расположена Курская АЭС, жизнь идёт своим чередом: дети гоняют голубей, родители гуляют с колясками, а магазины и аптеки работают в штатном режиме. Об этом сообщает корреспондент телеграм-канала "СИГНАЛ".

"Никакой паники. Продукты в магазинах — в изобилии. Молочка, свежий хлеб. Очередей и панической скупки круп, воды, других товаров первой необходимости — не наблюдается. Заправлялась на одной из АЗС около города — очередей нет, цены не поднялись", — передаёт корреспондент с места событий.