"Никакой паники": Журналисты показали обстановку в Курчатове, где находится Курская АЭС
Сигнал: В курском Курчатове, где расположена АЭС, жизнь идёт своим чередом
В городе Курчатов Курской области, где расположена Курская АЭС, жизнь идёт своим чередом: дети гоняют голубей, родители гуляют с колясками, а магазины и аптеки работают в штатном режиме. Об этом сообщает корреспондент телеграм-канала "СИГНАЛ".
"Никакой паники. Продукты в магазинах — в изобилии. Молочка, свежий хлеб. Очередей и панической скупки круп, воды, других товаров первой необходимости — не наблюдается. Заправлялась на одной из АЗС около города — очередей нет, цены не поднялись", — передаёт корреспондент с места событий.
Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, начиная с 6 августа. В связи с этим из опасных районов эвакуируют людей. По последним данным, на безопасные территории доставили около 76 тысяч граждан. С российской стороны пострадавшими числятся 66 мирных жителей, в том числе 9 детей, есть и погибшие. В четверг на территории Курской АЭС были найдены фрагменты сбитых украинских ракет, обстановка вокруг стала напряжённой, однако станция работает штатно. А накануне город Курчатов оказался обесточен из-за атаки дрона ВСУ.