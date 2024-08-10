"Росатом": На территории Курской АЭС нашли фрагменты сбитых ракет

В четверг на территории Курской АЭС были обнаружены фрагменты сбитых украинских ракет, обстановка вокруг станции стала крайне напряжённой за последние несколько дней. Об этом сообщили в "Росатоме".

Там отметили, что накануне вечером, 9 августа, состоялся телефонный разговор генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по инициативе Москвы, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Курской АЭС.

"За последние ситуация вокруг Курской АЭС значительно усложнилась. <...> Так, в четверг, 8 августа, на территории АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов", — цитирует сообщение госкорпорации РИА "Новости".