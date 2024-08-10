Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 09:36

"Росатом": На территории Курской АЭС нашли фрагменты сбитых ракет

В четверг на территории Курской АЭС были обнаружены фрагменты сбитых украинских ракет, обстановка вокруг станции стала крайне напряжённой за последние несколько дней. Об этом сообщили в "Росатоме".

Там отметили, что накануне вечером, 9 августа, состоялся телефонный разговор генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по инициативе Москвы, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Курской АЭС.

"За последние ситуация вокруг Курской АЭС значительно усложнилась. <...> Так, в четверг, 8 августа, на территории АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов", — цитирует сообщение госкорпорации РИА "Новости".

"Росатом" временно сократил число сотрудников на Курской АЭС-2 из-за режима ЧС
"Росатом" временно сократил число сотрудников на Курской АЭС-2 из-за режима ЧС

Ранее Life.ru сообщал о том, что РФ уведомила МАГАТЭ о безрассудных действиях украинских войск в опасной близости от Курской АЭС. Из-за попытки ВСУ вторгнуться в регион, ситуация вокруг объекта остаётся сложной. Тем не менее в "Росатоме" заявили, что атомная электростанция в Курчатове работает штатно, несмотря на бои с противником в приграничье. Функционируют третий и четвёртый энергоблоки, первый и второй действуют в режиме эксплуатации без генерации энергии.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Росатом
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров