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10 августа, 07:32

"Росатом": Курская АЭС работает в штатном режиме

Атомная электростанция в Курчатове. Обложка © Telegram / Курская АЭС

Атомная электростанция в Курчатове. Обложка © Telegram / Курская АЭС

Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме на фоне атаки украинских военных на приграничные районы области. На станции работают энергоблоки № 3 и № 4, энергоблоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации, сообщила пресс-служба "Росатома".

"Оставшиеся на объекте специалисты работают в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ, функционируют штатно", — говорится в сообщении госкорпорации.

Там добавили, что радиационный фон на атомной станции и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

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Ранее стало известно, что все службы и предприятия Курчатова работают в штатном режиме. В целях безопасности число сотрудников на Курской АЭС было временно сокращено. Меры безопасности на атомной электростанции усилены. Захватить объект боевикам ВСУ не удастся, уверен командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Андрей Бражников
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