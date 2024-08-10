"Росатом": Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме на фоне атаки украинских военных на приграничные районы области. На станции работают энергоблоки № 3 и № 4, энергоблоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации, сообщила пресс-служба "Росатома".

"Оставшиеся на объекте специалисты работают в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ, функционируют штатно", — говорится в сообщении госкорпорации.