Власти Курской области опровергли украинский фейк о поимке диверсанта в регионе
Украинские спецслужбы совершили информационную атаку, распространив в курских телеграм-каналах сообщение о задержании диверсанта в Щигровском районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"Внимание! Появилась новая дезинформация от украинских спецслужб. Её пытались вбросить в некоторые курские телеграм-каналы через бот обратной связи. В ней утверждается о якобы поимке диверсанта в Щигровском районе. Эта информация не соответствует действительности. Просим администраторов сообществ учитывать активность ЦИПсО и тщательно проверять предлагаемую информацию", — указано в публикации.
Вброс ЦИПсО о поимке диверсанта в Щигровском районе. Скриншот © Telegram / Курская область
Местные власти предупреждают, что подобными методами противник пытается посеять панику среди местного населения. Тем не менее жителей просят сохранять бдительность и сразу сообщать по номеру 112 о подозрительных лицах и найденных бесхозных предметах.
Напомним, что украинские войска 6 августа атаковали Курскую область. В бой с противником вступили подразделения ВС РФ. Минувшей ночью в регионе был объявлен режим контртеррористической операции. Согласно докладу МО РФ, за четыре дня боев ВСУ потеряли до 1120 бойцов и 140 единиц бронированной техники, включая 22 танка. Если верить словам одного из офицеров ВС Незалежной, опубликованным в украинской прессе, то атаковавшие Курскую область бригады в значительной степени укомплектованы экс-заключёнными.
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