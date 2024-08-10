Власти Курской области опровергли украинский фейк о поимке диверсанта в регионе

Украинские спецслужбы совершили информационную атаку, распространив в курских телеграм-каналах сообщение о задержании диверсанта в Щигровском районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Внимание! Появилась новая дезинформация от украинских спецслужб. Её пытались вбросить в некоторые курские телеграм-каналы через бот обратной связи. В ней утверждается о якобы поимке диверсанта в Щигровском районе. Эта информация не соответствует действительности. Просим администраторов сообществ учитывать активность ЦИПсО и тщательно проверять предлагаемую информацию", — указано в публикации.

Вброс ЦИПсО о поимке диверсанта в Щигровском районе. Скриншот © Telegram / Курская область