Жители Кипра поддержали Курск и осудили Украину за терроризм

В столице Республики Кипр Никосии прошёл митинг солидарности с населением Курской области, которое подверглось атакам со стороны ВСУ. Акцию провели 9 августа вечером у стен российского посольства, её организовала группа активистов при участии Координационного совета российских соотечественников (КСРС) республики.

Участники сделали у ограды дипломатической миссии символическую композицию. Они поставили туда иконы, цветы, детские игрушки и флаги. На бетонном покрытии из свечей была выложена надпись: "Курск, мы с тобой". В конце митинга участники исполнили гимн России и почтили пятерых погибших минутой молчания.

На Кипре сделали у ограды дипломатической миссии символическую композицию в поддержку Курска. Видео © Telegram / RT на русском

"Задачей митинга было выражение поддержки и солидарности с жителями Курской области, ставшими жертвами этой агрессии. Это чистой воды терроризм, так как Курская область находится за пределами зоны СВО, там нет никакой военной инфраструктуры", — заявил ТАСС председатель КСРС Дмитрий Апраксин.