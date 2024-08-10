Жители Кипра поддержали Курск и осудили Украину за терроризм
Митинг солидарности с жителями Курска провели в столице Кипра
Кипр поддержал Курскую область. Обложка © Telegram / RT на русском
В столице Республики Кипр Никосии прошёл митинг солидарности с населением Курской области, которое подверглось атакам со стороны ВСУ. Акцию провели 9 августа вечером у стен российского посольства, её организовала группа активистов при участии Координационного совета российских соотечественников (КСРС) республики.
Участники сделали у ограды дипломатической миссии символическую композицию. Они поставили туда иконы, цветы, детские игрушки и флаги. На бетонном покрытии из свечей была выложена надпись: "Курск, мы с тобой". В конце митинга участники исполнили гимн России и почтили пятерых погибших минутой молчания.
На Кипре сделали у ограды дипломатической миссии символическую композицию в поддержку Курска. Видео © Telegram / RT на русском
"Задачей митинга было выражение поддержки и солидарности с жителями Курской области, ставшими жертвами этой агрессии. Это чистой воды терроризм, так как Курская область находится за пределами зоны СВО, там нет никакой военной инфраструктуры", — заявил ТАСС председатель КСРС Дмитрий Апраксин.
Он добавил, что ещё одной важной целью акции стало обратить внимание Европы на "террористическую сущность киевского режима" и на опасность, которую Украина представляет для жителей европейских стран. По словам Апраксина, обществу необходимо задуматься о том, что бои проходят рядом с Курской АЭС. Только Россия защищает Европу от украинской террористической угрозы, заключил он.
Напомним, 6 августа ВСУ совершили атаку на Курскую область. Российские войска продолжают уничтожать вражеские формирования. В ночь на 10 августа в регионе ввели режим КТО. По данным Минобороны РФ, за четыре дня на Курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. Также сообщается о ликвидации трёх украинских генералов, которые руководили операцией по наступлению. В Сети даже появилось эпичное видео удара по их секретному бункеру.