Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 11:55

Бессмысленная авантюра: МИД Белоруссии назвал неприемлемым нападение Киева на Курскую область

В МИД Белоруссии осудили авантюру Киева под Курском, ужесточающую конфликт

В МИД Белоруссии решительно осудили попытки прорыва подразделений ВСУ в Курскую область РФ. Об этом заявили в пресс-службе министерства республики.

"Решительно осуждаем действия украинских вооружённых формирований, которые пошли на эту бессмысленную авантюру, ужесточающую конфликт в нашем регионе. Для нас неприемлемы атаки на гражданское население, мирные сёла и города, целенаправленное повреждение инфраструктуры, акты террора", — говорится в публикации.

Белорусское ведомство напомнило, что атака ВСУ была предпринята на фоне заявлений Киева о готовности начать переговоры с Москвой, тогда как вылазки на российскую территорию только отдаляют возможность решения конфликта за столом переговоров, к чему призывает Республика Беларусь.

"Выражаем поддежку и солидарность с жителями Курской области. Семьям и близким погибших выражаем соболезнования, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — добавили в белорусском МИД.

Приближённый к Пентагону назвал разработчика плана атаки на Курскую область
Приближённый к Пентагону назвал разработчика плана атаки на Курскую область

Не в восторге от "дерзости" ВСУ и в Италии — местная пресса указывает на то, что попытка прорыва в Курскую область с применением предоставленного Незалежной итальянского оружия фактически делает Рим прямым участником конфликта с Россией. Кроме того, использование переданного Италией вооружения на территории третьей страны без одобрения парламента нарушает конституцию государства.

Обложка ©

Telegram/Алексей Смирнов

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Белоруссия
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров