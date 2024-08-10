Бессмысленная авантюра: МИД Белоруссии назвал неприемлемым нападение Киева на Курскую область
В МИД Белоруссии осудили авантюру Киева под Курском, ужесточающую конфликт
В МИД Белоруссии решительно осудили попытки прорыва подразделений ВСУ в Курскую область РФ. Об этом заявили в пресс-службе министерства республики.
"Решительно осуждаем действия украинских вооружённых формирований, которые пошли на эту бессмысленную авантюру, ужесточающую конфликт в нашем регионе. Для нас неприемлемы атаки на гражданское население, мирные сёла и города, целенаправленное повреждение инфраструктуры, акты террора", — говорится в публикации.
Белорусское ведомство напомнило, что атака ВСУ была предпринята на фоне заявлений Киева о готовности начать переговоры с Москвой, тогда как вылазки на российскую территорию только отдаляют возможность решения конфликта за столом переговоров, к чему призывает Республика Беларусь.
"Выражаем поддежку и солидарность с жителями Курской области. Семьям и близким погибших выражаем соболезнования, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — добавили в белорусском МИД.
Не в восторге от "дерзости" ВСУ и в Италии — местная пресса указывает на то, что попытка прорыва в Курскую область с применением предоставленного Незалежной итальянского оружия фактически делает Рим прямым участником конфликта с Россией. Кроме того, использование переданного Италией вооружения на территории третьей страны без одобрения парламента нарушает конституцию государства.
Telegram/Алексей Смирнов