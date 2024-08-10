Мир во всём мире под угрозой: Италия обвинила Киев в нарушении конституции после нападение на Курск
FQ: Попытка вторжения ВСУ в Курскую область нарушает конституцию Италии
Атака ВСУ на территорию России с применением западных вооружений фактические сделала Италию непосредственным участником военного конфликта с РФ. Об этом заявило итальянское издание il Fatto Quotidiano.
Автор материала указывает, что Владимир Зеленский заступил за красные линии, применив предоставленные Италии вооружения на территорий страны. А это является нарушением конституции, которая запрещает применение итальянского оружия на территории любой страны без одобрения на то парламента Италии.
"Правительство бросает Италию в ситуацию максимальной опасности и ставит под угрозу сам мир во всём мире", — указано в материале.
Напомним, что попытка прорыва украинских войск в Курскую область произошла 6 августа. Обстановка в регионе остаётся непростой. Известно о 66 пострадавших среди местных жителей, в том числе и девять детей. К сожалению, среди гражданских есть жертвы. Противник потерял более 1100 военнослужащих, уничтожены 20 танков. В Курской области объявлен режим контртеррористической операции. Аналогичные меры предприняты в Брянской и Белгородской областях. Звучат предположения, что цель украинской операции в том, чтобы вынудить российское командование оттянуть войска из Харьковской области.
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