Мир во всём мире под угрозой: Италия обвинила Киев в нарушении конституции после нападение на Курск

Атака ВСУ на территорию России с применением западных вооружений фактические сделала Италию непосредственным участником военного конфликта с РФ. Об этом заявило итальянское издание il Fatto Quotidiano.

Автор материала указывает, что Владимир Зеленский заступил за красные линии, применив предоставленные Италии вооружения на территорий страны. А это является нарушением конституции, которая запрещает применение итальянского оружия на территории любой страны без одобрения на то парламента Италии.