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Регион
10 августа, 10:48

Мир во всём мире под угрозой: Италия обвинила Киев в нарушении конституции после нападение на Курск

FQ: Попытка вторжения ВСУ в Курскую область нарушает конституцию Италии

Атака ВСУ на территорию России с применением западных вооружений фактические сделала Италию непосредственным участником военного конфликта с РФ. Об этом заявило итальянское издание il Fatto Quotidiano.

Автор материала указывает, что Владимир Зеленский заступил за красные линии, применив предоставленные Италии вооружения на территорий страны. А это является нарушением конституции, которая запрещает применение итальянского оружия на территории любой страны без одобрения на то парламента Италии.

"Правительство бросает Италию в ситуацию максимальной опасности и ставит под угрозу сам мир во всём мире", — указано в материале.

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Напомним, что попытка прорыва украинских войск в Курскую область произошла 6 августа. Обстановка в регионе остаётся непростой. Известно о 66 пострадавших среди местных жителей, в том числе и девять детей. К сожалению, среди гражданских есть жертвы. Противник потерял более 1100 военнослужащих, уничтожены 20 танков. В Курской области объявлен режим контртеррористической операции. Аналогичные меры предприняты в Брянской и Белгородской областях. Звучат предположения, что цель украинской операции в том, чтобы вынудить российское командование оттянуть войска из Харьковской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Walencienne

Юрий Лысенко
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