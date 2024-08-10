В вылазке ВСУ в курское приграничье увидели отвлекающий манёвр с важной целью

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал действия украинских войск в Курской области отвлекающим манёвром. В эфире радио "Комсомольская правда" он выразил мнение, что таким образом ВСУ хотят вытянуть из-под Харькова российские войска, которые плотно там закрепились.

Он подчеркнул, что украинские военные терпят поражение под Харьковом и не могут отбить у ВС РФ завоёванные населённые пункты. При этом ВСУ продолжают стягивать туда большие ресурсы. Но попытки оттянуть российские резервы из области никакого результата не дают.