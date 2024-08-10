В вылазке ВСУ в курское приграничье увидели отвлекающий манёвр с важной целью
Ганчев: ВСУ пытаются вытянуть ВС РФ из-под Харькова, атакуя Курскую область
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал действия украинских войск в Курской области отвлекающим манёвром. В эфире радио "Комсомольская правда" он выразил мнение, что таким образом ВСУ хотят вытянуть из-под Харькова российские войска, которые плотно там закрепились.
Он подчеркнул, что украинские военные терпят поражение под Харьковом и не могут отбить у ВС РФ завоёванные населённые пункты. При этом ВСУ продолжают стягивать туда большие ресурсы. Но попытки оттянуть российские резервы из области никакого результата не дают.
"Говорить о том, что там слабомотивированные и неподготовленные бойцы, не приходится. Там есть много иностранных наёмников, элитные части. Украине ничего не остаётся делать, кроме как бросать все резервы в бой", — отметил Ганчев, которого цитирует kp.ru.
Ранее Life.ru публиковал видео последствий удара по стратегическому командному пункту ВСУ в Малиновке Харьковской области. Предположительно, там находились руководившие вылазкой в Курскую область высшие командиры. Объект удалось уничтожить ударом "Искандера". На кадрах видно пламя, вырывающееся из-под земли на месте тайного заглублённого командного пункта артиллерийского реактивного полка.
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