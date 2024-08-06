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6 августа, 16:10

Ракета ВС РФ испепелила базу с бойцами ВСУ и иностранными наёмниками в Харькове

ВС РФ поразили пункт дислокации ВСУ и иностранных наёмников в Харькове

Армия России нанесла ракетный удар по пункту временной дислокации (ПВД) бойцов ВСУ и иностранных наёмников в Харькове. Цель атаки достигнута. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

"Ракетный удар. Харьков, ПВД ВСУ. Там размещались как украинские военные, так и иностранные наёмники", — цитирует сообщение ТАСС.

Появилось видео, как "Ланцет" и "Краснополь" точечно уничтожают два Leopard под Харьковом
Появилось видео, как "Ланцет" и "Краснополь" точечно уничтожают два Leopard под Харьковом

А накануне стало известно о том, что российские войска уничтожили пункт размещения иностранных наёмников у Бакалеи в Харьковской области. Удар наносился с использованием ОТРК "Искандер-М", в результате было ликвидировано около 80 сражавшихся на стороне Украины наёмных бойцов.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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