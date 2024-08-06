Ракета ВС РФ испепелила базу с бойцами ВСУ и иностранными наёмниками в Харькове
ВС РФ поразили пункт дислокации ВСУ и иностранных наёмников в Харькове
Армия России нанесла ракетный удар по пункту временной дислокации (ПВД) бойцов ВСУ и иностранных наёмников в Харькове. Цель атаки достигнута. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
"Ракетный удар. Харьков, ПВД ВСУ. Там размещались как украинские военные, так и иностранные наёмники", — цитирует сообщение ТАСС.
А накануне стало известно о том, что российские войска уничтожили пункт размещения иностранных наёмников у Бакалеи в Харьковской области. Удар наносился с использованием ОТРК "Искандер-М", в результате было ликвидировано около 80 сражавшихся на стороне Украины наёмных бойцов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ