Армия России нанесла ракетный удар по пункту временной дислокации (ПВД) бойцов ВСУ и иностранных наёмников в Харькове. Цель атаки достигнута. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

"Ракетный удар. Харьков, ПВД ВСУ. Там размещались как украинские военные, так и иностранные наёмники", — цитирует сообщение ТАСС.

Появилось видео, как "Ланцет" и "Краснополь" точечно уничтожают два Leopard под Харьковом

Появилось видео, как "Ланцет" и "Краснополь" точечно уничтожают два Leopard под Харьковом

А накануне стало известно о том, что российские войска уничтожили пункт размещения иностранных наёмников у Бакалеи в Харьковской области. Удар наносился с использованием ОТРК "Искандер-М", в результате было ликвидировано около 80 сражавшихся на стороне Украины наёмных бойцов.