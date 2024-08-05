ВС РФ ударом "Искандера" ликвидировали 80 наёмников в Харьковской области
Группировка "Запад" ударом "Искандера-М" уничтожила 80 наёмников около Балаклеи
Российские Вооружённые силы уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников в районе Балаклеи Харьковской области. Удар был произведён с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Об этом ТАСС рассказал глава пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
По его словам, в результате удара было ликвидировано 80 боевиков.
Ранее Вооружённые силы РФ смогли поразить две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125 и пункт дислокации иностранных наёмников в результате боевых действий в зоне специальной военной операции.
Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin