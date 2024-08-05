ВС РФ ударом "Искандера" ликвидировали 80 наёмников в Харьковской области

Российские Вооружённые силы уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников в районе Балаклеи Харьковской области. Удар был произведён с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Об этом ТАСС рассказал глава пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По его словам, в результате удара было ликвидировано 80 боевиков.