Появилось видео, как "Ланцет" и "Краснополь" точечно уничтожают два Leopard под Харьковом

Минобороны показало видео уничтожения двух танков Leopard ВСУ в Харьковской области. Удары наносились дроном-камикадзе "Ланцет" и высокоточным снарядом "Краснополь", выпущенным из самоходной гаубицы "Мста-С".

Уничтожение двух "леопардов" в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"В ходе разведывательных мероприятий в двух районах Харьковской области военнослужащие разведывательных подразделений выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков Leopard ВСУ, которые вели огонь по позициям российских подразделений. После тщательного анализа <...> было принято решение о точечном огневом воздействии", — говорится в сообщении.