Появилось видео, как "Ланцет" и "Краснополь" точечно уничтожают два Leopard под Харьковом
Минобороны показало видео уничтожения двух Leopard ВСУ в Харьковской области
Минобороны показало видео уничтожения двух танков Leopard ВСУ в Харьковской области. Удары наносились дроном-камикадзе "Ланцет" и высокоточным снарядом "Краснополь", выпущенным из самоходной гаубицы "Мста-С".
Уничтожение двух "леопардов" в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России
"В ходе разведывательных мероприятий в двух районах Харьковской области военнослужащие разведывательных подразделений выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков Leopard ВСУ, которые вели огонь по позициям российских подразделений. После тщательного анализа <...> было принято решение о точечном огневом воздействии", — говорится в сообщении.
Напомним, об уничтожении очередных "леопардов" Минобороны сообщало 4 августа. Их подбили бойцы группировки "Запад" ВС РФ. Всего за сутки в Харьковской области и Луганской Народной Республике было уничтожено до 490 солдат ВСУ.
Telegram / Минобороны России