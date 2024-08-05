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Регион
5 августа, 07:50

Появилось видео, как "Ланцет" и "Краснополь" точечно уничтожают два Leopard под Харьковом

Минобороны показало видео уничтожения двух Leopard ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало видео уничтожения двух танков Leopard ВСУ в Харьковской области. Удары наносились дроном-камикадзе "Ланцет" и высокоточным снарядом "Краснополь", выпущенным из самоходной гаубицы "Мста-С".

Уничтожение двух "леопардов" в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"В ходе разведывательных мероприятий в двух районах Харьковской области военнослужащие разведывательных подразделений выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков Leopard ВСУ, которые вели огонь по позициям российских подразделений. После тщательного анализа <...> было принято решение о точечном огневом воздействии", — говорится в сообщении.

Минобороны показало видео с моментом уничтожения ракеты ATACMS в воздухе
Минобороны показало видео с моментом уничтожения ракеты ATACMS в воздухе

Напомним, об уничтожении очередных "леопардов" Минобороны сообщало 4 августа. Их подбили бойцы группировки "Запад" ВС РФ. Всего за сутки в Харьковской области и Луганской Народной Республике было уничтожено до 490 солдат ВСУ.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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