Глава "Росатома" заявил Гросси об угрозе мировой атомной энергетике из-за ВСУ

Атака Вооружённых сил Украины в Курской области может стать проблемой не только для Курской АЭС. Удары ВСУ создают угрозу для всей мировой атомной энергетики, предупредил глава "Росатома" Алексей Лихачев гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

"Ключевой темой консультаций стала ситуация вокруг Курской АЭС. В ходе разговора Алексей Лихачёв подчеркнул, что действия вооруженных сил Украины создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики. За последние дни ситуация значительно усложнилась", — сказано в сообщении "Росатома".

Телефонный разговор организовали по инициативе российской стороны. Глава МАГАТЭ подчеркнул важность соблюдения принципов ядерной безопасности, в частности обеспечения физической целостности станции. Также Гросси призвал стороны конфликта прийти к общей сдержанности.