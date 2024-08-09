Обломки сбитого БПЛА ВСУ спровоцировали пожар на подстанции в Курской области

Упавшие обломки сбитого украинского беспилотника спровоцировали пожар на трансформаторной подстанции в одном из районов Курской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"В результате падения обломков украинского БПЛА самолётного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов. Ведутся аварийные работы. Подключение потребителей планируется по резервным схемам", — написал он.