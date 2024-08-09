Обломки сбитого БПЛА ВСУ спровоцировали пожар на подстанции в Курской области
Упавшие обломки сбитого украинского беспилотника спровоцировали пожар на трансформаторной подстанции в одном из районов Курской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"В результате падения обломков украинского БПЛА самолётного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов. Ведутся аварийные работы. Подключение потребителей планируется по резервным схемам", — написал он.
Ранее в Минобороны сообщили об отражении ещё одной атаки беспилотников на регион. Около 19:00 вражеские БПЛА показались в небе и были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны РФ.
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