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9 августа, 17:50

Обломки сбитого БПЛА ВСУ спровоцировали пожар на подстанции в Курской области

Упавшие обломки сбитого украинского беспилотника спровоцировали пожар на трансформаторной подстанции в одном из районов Курской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"В результате падения обломков украинского БПЛА самолётного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов. Ведутся аварийные работы. Подключение потребителей планируется по резервным схемам",написал он.

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Ранее в Минобороны сообщили об отражении ещё одной атаки беспилотников на регион. Около 19:00 вражеские БПЛА показались в небе и были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Юрий Лысенко
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