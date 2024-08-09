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Регион
9 августа, 17:02

Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Курской области

Четыре украинских беспилотника были поражены в небе над территорией Курской области средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 19.00 мск <...> дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Над Курской областью сбили четыре ракеты и четыре беспилотника
Над Курской областью сбили четыре ракеты и четыре беспилотника

Кстати, в ночь на пятницу, 9 августа, всего в нашей стране были перехвачены 75 беспилотников. Массированнее всего была попытка атаки в Белгородской (26 дронов) и Липецкой (19 БПЛА) областях. Семь беспилотников сбили над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один — над Орловской, пять — над Крымом и восемь — над акваторией Чёрного моря.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Николь Вербер
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