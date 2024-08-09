Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Курской области

Кстати, в ночь на пятницу, 9 августа, всего в нашей стране были перехвачены 75 беспилотников. Массированнее всего была попытка атаки в Белгородской (26 дронов) и Липецкой (19 БПЛА) областях. Семь беспилотников сбили над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один — над Орловской, пять — над Крымом и восемь — над акваторией Чёрного моря.