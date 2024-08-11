Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Курск

Системы противовоздушной обороны работают над Курском, отражая атаку ВСУ. Об этом после объявления ракетной опасности сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

"В Курске работает ПВО! Не подходите к окнам!" — предупредил он сограждан в Telegram.

По информации ТАСС, над городом раздаются звуки взрывов. Их было около десяти. Также в ночном небе заметны всполохи от поражения целей.