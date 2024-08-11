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10 августа, 21:10

Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Курск

Системы противовоздушной обороны работают над Курском, отражая атаку ВСУ. Об этом после объявления ракетной опасности сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

"В Курске работает ПВО! Не подходите к окнам!" — предупредил он сограждан в Telegram.

По информации ТАСС, над городом раздаются звуки взрывов. Их было около десяти. Также в ночном небе заметны всполохи от поражения целей.

За ночь средства ПВО сбили 32 дрона ВСУ над Курской и Ярославской областями
За ночь средства ПВО сбили 32 дрона ВСУ над Курской и Ярославской областями

Несколькими часами ранее ВСУ также обстреляли Шебекино. В результате атаки пострадали три мирных жителя. От детонации снарядов произошло возгорание двух частных домов.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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