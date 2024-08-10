Двое мужчин и женщина ранены в результате обстрела Шебекино со стороны Украины
Вооружённые силы Украины в очередной раз обстреляли город Шебекино, ударив по мирному городу из артиллерии. Осколочные ранения в результате атаки получили двое — мужчина и женщина. Они госпитализированы. Ещё один пострадавший с баротравмой после получения медпомощи от госпитализации отказался, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В городе в результате прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома и один коммерческий объект. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией пожаров", — добавил глава региона.
Ещё три многоквартирных дома и один социальный объект остались без остекления. Вдобавок осколки повредили линию электропередач, оставив часть населённого пункта без света. Аварийщики приступят к ремонтным работам после согласования действий с Минобороны.
Шебекино ежесуточно оказывается под массированными ударами украинских дронов и артиллерии. Так, 9 августа город атаковали беспилотники, в четверг населённый пункт обстреляли не менее семи раз, а за день до этого — трижды.
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