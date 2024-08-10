Двое мужчин и женщина ранены в результате обстрела Шебекино со стороны Украины

Вооружённые силы Украины в очередной раз обстреляли город Шебекино, ударив по мирному городу из артиллерии. Осколочные ранения в результате атаки получили двое — мужчина и женщина. Они госпитализированы. Ещё один пострадавший с баротравмой после получения медпомощи от госпитализации отказался, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В городе в результате прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома и один коммерческий объект. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией пожаров", — добавил глава региона.