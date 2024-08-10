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Регион
10 августа, 16:54

"Это ужас. Нет слов": ВСУ ударили по жилым домам в Горловке, ранены 14 человек

Мэр Горловки Приходько: 14 человек пострадали в результате обстрела ВСУ

Украинские войска ударили по жилому кварталу Горловки Донецкой Народной Республики. Как сообщил мэр города Иван Приходько, согласно последним данным, в результате ранения получили 14 мирных жителей.

"Горловка. Мирный жилой массив. Прицельный удар ВФУ. 14 раненых. Это ужас. Нет слов", — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ обстреляли больницу в городе Кременная в ЛНР, одна из сотрудниц в результате атаки была ранена. В медучреждении выбило окна, однако полный ущерб смогут оценить позже. Медики остались на рабочих местах и продолжают оказывать помощь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Pantielieiev

Александра Мышляева
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