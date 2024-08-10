"Это ужас. Нет слов": ВСУ ударили по жилым домам в Горловке, ранены 14 человек

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ обстреляли больницу в городе Кременная в ЛНР, одна из сотрудниц в результате атаки была ранена. В медучреждении выбило окна, однако полный ущерб смогут оценить позже. Медики остались на рабочих местах и продолжают оказывать помощь.