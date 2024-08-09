ВСУ ударили по больнице в Кременной, ранена лаборантка 9 августа, 15:01 Солдат ВСУ со снарядом на позиции. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военные обстреляли больницу в городе Кременная в ЛНР, повреждения получило само здание, а одна из сотрудниц травмирована. Об этом сообщил в телеграм-канале глава городской администрации Вячеслав Третьяков.

"Сегодня был нанесён удар по городской больнице (Кременной)... Пострадала работница медицинского учреждения, и здания получили значительные повреждения... Две машины скорой помощи также были повреждены", — написал чиновник.

По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, ранена 54-летняя женщина, работающая в клинике лаборантом. В самой больнице выбиты окна, а полностью оценить ущерб на данный момент нет возможности из-за угрозы новых обстрелов. Пащенко подчеркнула, что медики не покинули своих рабочих мест и продолжают оказывать помощь, несмотря на удары с украинской стороны.

Накануне также сообщалось, что Вооружённые силы Украины ударили по двум населённым пунктам Белгородской области. К счастью, обошлось без погибших, но есть один пострадавший. Одна из атак пришлась на Шебекино, вторая — на село Байцуры.

Авторы Татьяна Миссуми