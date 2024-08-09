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Регион
9 августа, 13:31
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В США уличили в атаках на Курскую область бригаду, расстрелявшую российских пленных в Макеевке

Forbes: В атаках на Курскую область участвуют военные 80-й бригады ВСУ

В атаках на Курскую область участвуют военные 80-й бригады ВСУ, сообщает издание Forbes. Участники этой боевой группы два года назад расстреляли российских пленных в Макеевке.

По данным американского журнала, бойцов бригады выдают видео, которые разлетелись по Интернету. На них в сторону приграничья едут колонны американской техники, которую, к слову, использует только это подразделение. Кроме того, к обстрелам российского региона присоединились ещё 22-я и 88-я бригады, сообщили журналисты.

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Напомним, что в конце ноября 2022 в Сети распространилось видео с расстрелом российских военнопленных. ВСУшники окружили дом, заставили бойцов выйти и лечь на землю, а затем пустили автоматные очереди. Позже появилась вторая видеозапись с дрона, на которой видно мёртвых солдат. В российском Минобороны заявили, что украинские силовики убили более десяти сдавшихся россиян, а в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. После происшествия в ООН призвали расследовать инцидент.

В Курской области же продолжаются боестолкновения после недавней попытки ВСУ проникнуть в регион. Противник уже потерял порядка тысячи человек и более сотни единиц бронетехники. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что российская армия покажет успехи в Курской области в ближайшие 2-3 дня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Александра Мышляева
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