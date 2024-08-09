В США уличили в атаках на Курскую область бригаду, расстрелявшую российских пленных в Макеевке

В атаках на Курскую область участвуют военные 80-й бригады ВСУ, сообщает издание Forbes. Участники этой боевой группы два года назад расстреляли российских пленных в Макеевке.

По данным американского журнала, бойцов бригады выдают видео, которые разлетелись по Интернету. На них в сторону приграничья едут колонны американской техники, которую, к слову, использует только это подразделение. Кроме того, к обстрелам российского региона присоединились ещё 22-я и 88-я бригады, сообщили журналисты.