Военкор заметил странные манёвры эшелона из тысячи бойцов ВСУ в курском приграничье Военкор Шарковский заявил, что ВСУ "долбят в одну точку" в курском приграничье 9 августа, 11:35 Бойцы ВСУ на своих позициях в зоне СВО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военные могут преследовать цель постараться "внедриться глубоко", атаковав Курскую область, однако их поведение кажется очень странным и порой бессмысленным. Об этом "Царьграду" рассказал военный журналист Александр Шарковский.

"Они очень странно долбят в одну точку. Может быть, просто здесь сказывается "гениальность" командиров украинских. Потому что если необходимо реально совершить хороший прорыв, значит, надо маневрировать, надо наносить удары ещё севернее", — пояснил военкор.

По его словам, противник даже не пытается обойти российские войска справа или слева, продолжая упорно бить впереди себя, не углубляясь дальше. Шарковский считает, что подготовка к атаке велась ВСУ планомерно и целенаправленно. Так, в Сумскую область свозилась техника и стягивался личный состав.

Эксперт обратил внимание на то, что к российским границам ВСУ подошли довольно подготовленными, имея 11 танков, более 20 единиц бронетехники, артиллерию, дроны. Первый эшелон ВСУ, по его оценке, насчитывал порядка тысячи бойцов. Фактически обстрел по курской территории вёлся вновь созданной вражеской группировкой. Но хотя противник смог собрать ресурсы, его поведение вызывает вопросы, так как никакого развития своих действий он не ведёт, подчеркнул журналист.

Авторы Татьяна Миссуми