Несколько украинских БПЛА пытались атаковать одно из предприятий в Ярославле
Несколько украинских беспилотников уничтожены на подлёте к Ярославлю, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
По его данным, дроны пытались атаковать одно из предприятий региона. Разрушений и пострадавших нет.
"В зоне обнаружения работают экстренные службы. На территории региона могут оставаться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112", — добавил чиновник в телеграм-канале.
Последний раз об атаке украинских дронов в Ярославской области сообщалось 13 июня. Тогда, по данным Минобороны, силы ПВО сбили в регионе три беспилотника.
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