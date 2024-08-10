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Регион
10 августа, 03:47

Несколько украинских БПЛА пытались атаковать одно из предприятий в Ярославле

Несколько украинских беспилотников уничтожены на подлёте к Ярославлю, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его данным, дроны пытались атаковать одно из предприятий региона. Разрушений и пострадавших нет.

"В зоне обнаружения работают экстренные службы. На территории региона могут оставаться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112", — добавил чиновник в телеграм-канале.

Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Курской области
Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Курской области

Последний раз об атаке украинских дронов в Ярославской области сообщалось 13 июня. Тогда, по данным Минобороны, силы ПВО сбили в регионе три беспилотника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Артур Лапсаков
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