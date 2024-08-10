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Регион
10 августа, 04:24

За ночь средства ПВО сбили 32 дрона ВСУ над Курской и Ярославской областями

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 32 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, 26 дронов было сбито над Курской областью, ещё шесть пришлись на Ярославскую область.

Несколько украинских БПЛА пытались атаковать одно из предприятий в Ярославле
Несколько украинских БПЛА пытались атаковать одно из предприятий в Ярославле

Прошлой ночью Украина предприняла ещё более массированную атаку по российским регионам. Всего за ночь сбили 75 беспилотников над землёй и акваторией Чёрного моря.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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