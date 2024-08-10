За ночь средства ПВО сбили 32 дрона ВСУ над Курской и Ярославской областями
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 32 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, 26 дронов было сбито над Курской областью, ещё шесть пришлись на Ярославскую область.
Прошлой ночью Украина предприняла ещё более массированную атаку по российским регионам. Всего за ночь сбили 75 беспилотников над землёй и акваторией Чёрного моря.
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