За ночь средства ПВО сбили 32 дрона ВСУ над Курской и Ярославской областями

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 32 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, 26 дронов было сбито над Курской областью, ещё шесть пришлись на Ярославскую область.