Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до пяти
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил обновлённую информацию о последствиях обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Число пострадавших жителей города возросло до пяти — ещё двоих мужчин с осколочными ранениями доставляют в больницу.
Возникшие в результате прилётов пожары в многоэтажке и двух частных домах потушены. Часть населённого пункта всё ещё обесточена. Ремонт линий электропередачи начнётся после согласования с МО.
"По повреждениям. В результате обстрела посечены фасады и остекление в четырёх МКД и в одном социальном объекте. В двух частных домах выбиты окна и пробита кровля, осколками посечены три автомобиля", — добавил глава региона.
А над Курском тем временем слышны взрывы. В городе работают системы противовоздушной обороны, отражающие атаку ВСУ. Жителей города призвали укрыться и не подходить к окнам. Как сообщил врио губернатора, одна из сбитых ракет упала на жилой дом, где начался пожар.
Telegram / Міністерство оборони України