Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до пяти

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил обновлённую информацию о последствиях обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Число пострадавших жителей города возросло до пяти — ещё двоих мужчин с осколочными ранениями доставляют в больницу.

Возникшие в результате прилётов пожары в многоэтажке и двух частных домах потушены. Часть населённого пункта всё ещё обесточена. Ремонт линий электропередачи начнётся после согласования с МО.

"По повреждениям. В результате обстрела посечены фасады и остекление в четырёх МКД и в одном социальном объекте. В двух частных домах выбиты окна и пробита кровля, осколками посечены три автомобиля", — добавил глава региона.