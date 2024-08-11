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10 августа, 21:37

Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до пяти

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил обновлённую информацию о последствиях обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Число пострадавших жителей города возросло до пяти — ещё двоих мужчин с осколочными ранениями доставляют в больницу.

Возникшие в результате прилётов пожары в многоэтажке и двух частных домах потушены. Часть населённого пункта всё ещё обесточена. Ремонт линий электропередачи начнётся после согласования с МО.

"По повреждениям. В результате обстрела посечены фасады и остекление в четырёх МКД и в одном социальном объекте. В двух частных домах выбиты окна и пробита кровля, осколками посечены три автомобиля", — добавил глава региона.

Двое мужчин и женщина ранены в результате обстрела Шебекино со стороны Украины
Двое мужчин и женщина ранены в результате обстрела Шебекино со стороны Украины

А над Курском тем временем слышны взрывы. В городе работают системы противовоздушной обороны, отражающие атаку ВСУ. Жителей города призвали укрыться и не подходить к окнам. Как сообщил врио губернатора, одна из сбитых ракет упала на жилой дом, где начался пожар.

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Telegram / Міністерство оборони України

Илья Пушкарев
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