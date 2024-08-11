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10 августа, 22:47

Число пострадавших от падения ракеты ВСУ на дом в Курске выросло до 13

Число пострадавших от падения сбитой украинской ракеты на жилой дом в Курске выросло до 13 человек, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжёлом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи", — написал чиновник в телеграм-канале.

Момент падения украинской ракеты на дом в Курске попал на камеру местных жителей
Момент падения украинской ракеты на дом в Курске попал на камеру местных жителей

По поручению Смирнова на место выехал его заместитель Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак. Полное обследование дома будет проведено как только позволит обстановка.

Напомним, о падении сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске стало известно после работы ПВО над городом. Фотографию пострадавшего дома показал мэр города. К настоящему моменту возникший пожар потушен.

Обложка ©

Telegram / Мэр Курска Игорь Куцак

Артур Лапсаков
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