Число пострадавших от падения ракеты ВСУ на дом в Курске выросло до 13

Число пострадавших от падения сбитой украинской ракеты на жилой дом в Курске выросло до 13 человек, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжёлом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи", — написал чиновник в телеграм-канале.