Число пострадавших от падения ракеты ВСУ на дом в Курске выросло до 13
Число пострадавших от падения сбитой украинской ракеты на жилой дом в Курске выросло до 13 человек, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
"К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжёлом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи", — написал чиновник в телеграм-канале.
По поручению Смирнова на место выехал его заместитель Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак. Полное обследование дома будет проведено как только позволит обстановка.
Напомним, о падении сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске стало известно после работы ПВО над городом. Фотографию пострадавшего дома показал мэр города. К настоящему моменту возникший пожар потушен.
Telegram / Мэр Курска Игорь Куцак