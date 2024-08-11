Выбитые стёкла и горящие авто: Мэр Курска показал дом, на который упала украинская ракета

Мэр Курска Игорь Куцак опубликовал в телеграм-канале фотографию жилого дома, на который упала сбитая украинская ракета.

Судя по фото, в здании выбиты стёкла с первого по пятый этаж. Как написал градоначальник в телеграм-канале, повреждены рядом стоящие автомобили.