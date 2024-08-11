Выбитые стёкла и горящие авто: Мэр Курска показал дом, на который упала украинская ракета
Мэр Курска показал фото жилого дома, на который упала сбитая ракета ВСУ
Жилой дом в Курске, на который упала сбитая украинская ракета. Обложка © Telegram . / Мэр Курска Игорь Куцак
Мэр Курска Игорь Куцак опубликовал в телеграм-канале фотографию жилого дома, на который упала сбитая украинская ракета.
Судя по фото, в здании выбиты стёкла с первого по пятый этаж. Как написал градоначальник в телеграм-канале, повреждены рядом стоящие автомобили.
"Жителям пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь", — добавил Куцак.
О попадании сбитой ракеты ВСУ в жилой дом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. На место происшествия выехали все экстренные службы.