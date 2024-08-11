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10 августа, 21:46

Выбитые стёкла и горящие авто: Мэр Курска показал дом, на который упала украинская ракета

Мэр Курска показал фото жилого дома, на который упала сбитая ракета ВСУ

Жилой дом в Курске, на который упала сбитая украинская ракета. Обложка © Telegram . / Мэр Курска Игорь Куцак

Жилой дом в Курске, на который упала сбитая украинская ракета. Обложка © Telegram . / Мэр Курска Игорь Куцак

Мэр Курска Игорь Куцак опубликовал в телеграм-канале фотографию жилого дома, на который упала сбитая украинская ракета.

Судя по фото, в здании выбиты стёкла с первого по пятый этаж. Как написал градоначальник в телеграм-канале, повреждены рядом стоящие автомобили.

"Жителям пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь", — добавил Куцак.

О попадании сбитой ракеты ВСУ в жилой дом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. На место происшествия выехали все экстренные службы.

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Артур Лапсаков
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