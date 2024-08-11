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10 августа, 22:28

МЧС потушило пожар в доме Курска, на который упала украинская ракета

Несущие конструкции дома в Курске, на который упала сбитая украинская ракета, не повреждены. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

"Пожарные МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Курске. В девятиэтажном жилом доме выбиты окна, повреждены балконы. Несущие конструкции дома не повреждены", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

Работа пожарных на месте попадания ракеты в дом в Курске. Видео © Telegram / МЧС Курской области

Спасатели не допустили распространение огня, к настоящему моменту пожар ликвидирован. Всего спасено 15 человек, 30 жителей эвакуированы. На месте работают более 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

Момент падения украинской ракеты на дом в Курске попал на камеру местных жителей
Момент падения украинской ракеты на дом в Курске попал на камеру местных жителей

Напомним, о падении сбитой ракеты ВСУ на жилой дом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Фотографию пострадавшего дома показал мэр Курска. Life.ru публиковал видео момента попадания ракеты. Известно о минимум пяти пострадавших, их везут в больницу. До этого сообщалось о работе ПВО над городом.

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Кадр видео Telegram / МЧС Курской области

Артур Лапсаков
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