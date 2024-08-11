МЧС потушило пожар в доме Курска, на который упала украинская ракета

Несущие конструкции дома в Курске, на который упала сбитая украинская ракета, не повреждены. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

"Пожарные МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Курске. В девятиэтажном жилом доме выбиты окна, повреждены балконы. Несущие конструкции дома не повреждены", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

Работа пожарных на месте попадания ракеты в дом в Курске. Видео © Telegram / МЧС Курской области