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10 августа, 22:02

Минимум пять человек пострадали от падения ракеты ВСУ на дом в Курске

По меньшей мере пять человек пострадали в результате падения украинской ракеты на жилой дом в Курске. Об этом пишет SHOT.

Сейчас людей везут в местную больницу. Из повреждённого дома эвакуированы более 20 человек. Информации о погибших нет.

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Выбитые стёкла и горящие авто: Мэр Курска показал дом, на который упала украинская ракета

Напомним, о падении сбитой ракеты ВСУ на жилой дом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. На место происшествия работают все экстренные службы. До этого сообщалось о работе ПВО над городом.

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Telegram / Мэр Курска Игорь Куцак

Артур Лапсаков
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