Момент падения украинской ракеты на дом в Курске попал на камеру местных жителей

После взрыва загорелись минимум пять автомобилей на парковке и выбило остекление с первого по пятый этаж в многоэтажке. На месте работают экстренные службы. Как написал в телеграм-канале врио губернатора Алексей Смирнов, Курске продолжает действовать ракетная опасность.