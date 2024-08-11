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10 августа, 22:19

Момент падения украинской ракеты на дом в Курске попал на камеру местных жителей

SHOT показал момент падения украинской ракеты на дом Курске

Момент падения украинской ракеты на дом Курске попал на камеру местных жителей. Его публикует SHOT.

Момент падения украинской ракеты на дом Курске. Видео © SHOT

После взрыва загорелись минимум пять автомобилей на парковке и выбило остекление с первого по пятый этаж в многоэтажке. На месте работают экстренные службы. Как написал в телеграм-канале врио губернатора Алексей Смирнов, Курске продолжает действовать ракетная опасность.

Напомним, о падении сбитой ракеты ВСУ на жилой дом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Фотографию пострадавшего дома показал мэр Курска. Известно о минимум пяти пострадавших, их везут в больницу. На место происшествия работают все экстренные службы. До этого сообщалось о работе ПВО над городом.

Обложка ©

SHOT

Артур Лапсаков
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