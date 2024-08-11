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11 августа, 00:43

Жильцов повреждённого ракетой дома в Курске эвакуируют в ПВР за городом

Последствия ночного прилёта по курской многоэтажке. Обложка © Telegram / Мэр Курска Игорь Куцак

Последствия ночного прилёта по курской многоэтажке. Обложка © Telegram / Мэр Курска Игорь Куцак

Жители девятиэтажного дома в Курске, повреждённого в результате падения сбитой украинской ракеты, будут эвакуированы в пункт временного размещения. Он расположен за пределами столицы в загородном лагере, заявил в Telegram мэр областного центра Игорь Куцак.

Глава горадминистрации добавил, что он лично выехал на место происшествия в Железнодорожном округе для координации работ оперативных служб. Пострадавшие уже доставлены в медучреждения, им оказывается вся необходимая помощь, подытожил мэр.

Обстановка вблизи повреждённой многоэтажки. Видео © Life.ru

Момент падения украинской ракеты на дом в Курске попал на камеру местных жителей
Момент падения украинской ракеты на дом в Курске попал на камеру местных жителей

Украина выпустила по Курску несколько ракет в ночь на 11 августа. Из-за работы систем ПВО над городом были слышны взрывы. Одна из сбитых боеголовок угодила в жилой дом, спровоцировав пожар. К счастью, спасатели быстро ликвидировали возгорание. В настоящий момент известно о 13 пострадавших, два из них находятся в тяжёлом состоянии.

Илья Пушкарев
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