Жильцов повреждённого ракетой дома в Курске эвакуируют в ПВР за городом
Последствия ночного прилёта по курской многоэтажке. Обложка © Telegram / Мэр Курска Игорь Куцак
Жители девятиэтажного дома в Курске, повреждённого в результате падения сбитой украинской ракеты, будут эвакуированы в пункт временного размещения. Он расположен за пределами столицы в загородном лагере, заявил в Telegram мэр областного центра Игорь Куцак.
Глава горадминистрации добавил, что он лично выехал на место происшествия в Железнодорожном округе для координации работ оперативных служб. Пострадавшие уже доставлены в медучреждения, им оказывается вся необходимая помощь, подытожил мэр.
Обстановка вблизи повреждённой многоэтажки. Видео © Life.ru
Украина выпустила по Курску несколько ракет в ночь на 11 августа. Из-за работы систем ПВО над городом были слышны взрывы. Одна из сбитых боеголовок угодила в жилой дом, спровоцировав пожар. К счастью, спасатели быстро ликвидировали возгорание. В настоящий момент известно о 13 пострадавших, два из них находятся в тяжёлом состоянии.