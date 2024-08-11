Жильцов повреждённого ракетой дома в Курске эвакуируют в ПВР за городом

Жители девятиэтажного дома в Курске, повреждённого в результате падения сбитой украинской ракеты, будут эвакуированы в пункт временного размещения. Он расположен за пределами столицы в загородном лагере, заявил в Telegram мэр областного центра Игорь Куцак.

Глава горадминистрации добавил, что он лично выехал на место происшествия в Железнодорожном округе для координации работ оперативных служб. Пострадавшие уже доставлены в медучреждения, им оказывается вся необходимая помощь, подытожил мэр.