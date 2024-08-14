Соратник Кадырова раскрыл, сколько бойцов ВСУ участвуют в боях в Курской области

В атаке на Курскую область были задействованы более 11 тысяч бойцов ВСУ. Такие цифры привёл заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

Как он сообщил в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале, выполнить поставленную задачу ВСУ в итоге не удалось. Ресурс украинской стороны, "который был более-менее на ходу", оказался "заброшен в топку". Благодаря слаженным действиям российских военных, основная часть оружия и техники была поражена, указал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.