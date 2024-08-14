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14 августа, 09:38

Соратник Кадырова раскрыл, сколько бойцов ВСУ участвуют в боях в Курской области

Алаудинов: В нападении на Курскую область задействовали более 11 тыс. бойцов ВСУ

В атаке на Курскую область были задействованы более 11 тысяч бойцов ВСУ. Такие цифры привёл заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

Как он сообщил в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале, выполнить поставленную задачу ВСУ в итоге не удалось. Ресурс украинской стороны, "который был более-менее на ходу", оказался "заброшен в топку". Благодаря слаженным действиям российских военных, основная часть оружия и техники была поражена, указал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

"У них больше нет желания рваться вперёд": Алаудинов – о блокировании ВСУ в Курской области
"У них больше нет желания рваться вперёд": Алаудинов – о блокировании ВСУ в Курской области

Кроме того, Алаудинов разоблачил постановку ВСУ о "контроле" над Суджей. По его данным, ВСУ планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС. Как уже сообщал Life.ru, с 6 августа в приграничных районах до сих пор продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались атаковать Курскую область. В МО РФ сообщали, что за всё время атаки киевский режим потерял более 2 тысяч военных. Обстановка в регионе находится под контролем ВС РФ.

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Telegram/Zelenskiy / Official

Николь Вербер
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