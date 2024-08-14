"У них больше нет желания рваться вперёд": Алаудинов – о блокировании ВСУ в Курской области

Обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ, наши войска завершают блокирование подразделений ВСУ, атаковавших российский регион. Кроме того, у противника больше нет "ретивого желания рваться вперёд". Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

"Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области. И потихоньку начинаем, как говорится, уже закрывать все бреши, которые были... Такого ретивого желания, как раньше, прям рваться на прямки, [у противника] уже нет", — цитирует Алаудинова ТАСС.