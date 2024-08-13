В Курской области сообщили о пресечении прорывов ВСУ на фронте

Город Суджа в Курской области находится под контролем российских военных. Об этом вечером во вторник, 13 августа, заявил доверенное лицо врио губернатора Курской области, гвардии полковник, участник специальной военной операции (СВО) Алексей Кондратьев.

"Обстановка остаётся сложной, но контролируемой и управляемой. <...> На здании администрации [Суджи] развивается российский триколор. Это нужно подчеркнуть. Суджа наша. На сегодняшний день есть чёткое понимание, что мы удерживаем линию фронта", — подчеркнул он в эфире телеканала "Россия-1".