В Курской области сообщили о пресечении прорывов ВСУ на фронте
Гвардии полковник Кондратьев заявил, что Суджа находится под контролем ВС РФ
Город Суджа в Курской области находится под контролем российских военных. Об этом вечером во вторник, 13 августа, заявил доверенное лицо врио губернатора Курской области, гвардии полковник, участник специальной военной операции (СВО) Алексей Кондратьев.
"Обстановка остаётся сложной, но контролируемой и управляемой. <...> На здании администрации [Суджи] развивается российский триколор. Это нужно подчеркнуть. Суджа наша. На сегодняшний день есть чёткое понимание, что мы удерживаем линию фронта", — подчеркнул он в эфире телеканала "Россия-1".
По словам Кондратьева, противник вклинился в территорию РФ на глубину до 12 километров. Украинские военные пытаются прорваться в некоторых районах, однако российские бойцы их блокируют. Кроме того, ВС РФ продолжают ликвидировать мобильные группы ВСУ, которые, как подчеркнул Кондратьев, не стоит называть диверсионно-разведывательными (ДРГ).
Напомним, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. Но, как заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, большая часть сил и средств противника, которые вторглись регион, уже уничтожены. По данным Минобороны РФ, потери противника за всё время их атаки на Курскую область превысили две тысячи военных. Сейчас ситуация в регионе находится под контролем ВС РФ.
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