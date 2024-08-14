Алаудинов разоблачил постановку ВСУ о "контроле" над курской Суджей
Алаудинов заверил, что ВСУ не контролируют Суджу в Курской области
Бойцы ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
Украинские военнослужащие не взяли под контроль город Суджа Курской области, сейчас там находятся российские войска. Бои с противником продолжаются, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
"Сегодня в Судже находятся и подразделения Минобороны России, вокруг и в некоторых частях города находится противник. Там каждый день идут активные боестолкновения. Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что это он её реально не контролирует", — пояснил он в интервью Первому каналу, комментируя вбросы украинцев в Сети.
Напомним, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. По данным МО РФ, потери противника за всё время их атаки превысили 2 тысячи военных. На данный момент ВС РФ контролируют ситуацию и продолжают блокировать вражеские формирования. По словам Алаудинова, целью вылазки ВСУ был захват Курской АЭС к 11 августа, но блицкриг Владимира Зеленского не удался, и большая часть техники противника уже уничтожена.