Алаудинов разоблачил постановку ВСУ о "контроле" над курской Суджей

"Сегодня в Судже находятся и подразделения Минобороны России, вокруг и в некоторых частях города находится противник. Там каждый день идут активные боестолкновения. Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что это он её реально не контролирует", — пояснил он в интервью Первому каналу, комментируя вбросы украинцев в Сети.