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Регион
14 августа, 08:11

Алаудинов заявил, что ВСУ планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС

Курская АЭС. Фото © Telegram/Курская АЭС

Курская АЭС. Фото © Telegram/Курская АЭС

Целью вылазки ВСУ в Курскую область был захват Курской АЭС к 11 августа, но блицкриг Владимира Зеленского не удался, и большая часть техники противника уже уничтожена. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

"Получили мы очень интересные материалы, весь расклад по самой операции, которая готовилась. Ну и что я могу сказать? 11 числа надо было взять АЭС Курчатов. Сегодня 14 число", — цитирует Алаудинова ТАСС.

По его словам, атака на Курскую АЭС должна была стать "козырем" Киева в возможных переговорах, но план Зеленского провалился.

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Напомним, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. По данным МО РФ, потери противника за всё время их атаки превысили 2 тысячи военных. Сейчас обстановка в регионе находится под контролем ВС РФ, блокирование ВСУ в Курской области завершается.

Александра Вишнякова
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