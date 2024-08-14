Алаудинов заявил, что ВСУ планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС

Целью вылазки ВСУ в Курскую область был захват Курской АЭС к 11 августа, но блицкриг Владимира Зеленского не удался, и большая часть техники противника уже уничтожена. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

"Получили мы очень интересные материалы, весь расклад по самой операции, которая готовилась. Ну и что я могу сказать? 11 числа надо было взять АЭС Курчатов. Сегодня 14 число", — цитирует Алаудинова ТАСС.

По его словам, атака на Курскую АЭС должна была стать "козырем" Киева в возможных переговорах, но план Зеленского провалился.