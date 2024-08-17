"Отправили на мясо": Пленный боец ВСУ припомнил Зеленскому обещания закончить войну

Минобороны РФ опубликовало кадры с откровениями военнослужащего ВСУ Антона Мермерина, которого взяли в плен в зоне проведения специальной военной операции. Мужчина признался, что оказался на фронте случайно, посетив военкомат с целью уточнить данные. Однако первый же визит в ТЦК обернулся отправкой на передовую.

По словам украинца, принять участие в боях ему так и не удалось. Бронеавтомобиль их отделения подорвался на мине, а после оказался под миномётным обстрелом. Из восьми человек трое, включая Мермерина, решили бросить оружие и пробиться к русским. Военнослужащие ВС РФ хорошо отнеслись к пленным, угостив их своей едой.

"Отправили нас вот так, можно сказать, на мясо. Говорят, что потерь нет, но потери большие. <…> Его [Владимира Зеленского] же выбирали, он говорил, что война закончится. А она, наоборот, развязалась, кровь проливается с двух сторон, города рушатся", — посетовал пленный.