"Отправили на мясо": Пленный боец ВСУ припомнил Зеленскому обещания закончить войну
Пленный боец Антон Мермерин рассказал о больших потерях ВСУ на фронте
Минобороны РФ опубликовало кадры с откровениями военнослужащего ВСУ Антона Мермерина, которого взяли в плен в зоне проведения специальной военной операции. Мужчина признался, что оказался на фронте случайно, посетив военкомат с целью уточнить данные. Однако первый же визит в ТЦК обернулся отправкой на передовую.
По словам украинца, принять участие в боях ему так и не удалось. Бронеавтомобиль их отделения подорвался на мине, а после оказался под миномётным обстрелом. Из восьми человек трое, включая Мермерина, решили бросить оружие и пробиться к русским. Военнослужащие ВС РФ хорошо отнеслись к пленным, угостив их своей едой.
"Отправили нас вот так, можно сказать, на мясо. Говорят, что потерь нет, но потери большие. <…> Его [Владимира Зеленского] же выбирали, он говорил, что война закончится. А она, наоборот, развязалась, кровь проливается с двух сторон, города рушатся", — посетовал пленный.
Пленённый в зоне СВО боец ВСУ Антон Мермерин. Видео © Telegram / Минобороны России
Другой украинский военнопленный — боец 110-й отдельной мехбригады — заявил об отправке Киевом на фронт "необученных детей", которых используют с целью выиграть время. А пленный из 117-й мехбригады Алексей Пашкин добавил, что новобранцам даже не дают базовую военную подготовку.
Telegram / Минобороны России