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16 августа, 10:30

Минобороны: 57 украинских солдат сдались в плен ВС РФ за неделю

За минувшую неделю в российский плен сдались 57 солдат Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военнослужащих", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что после ударов ВСУ по АПП Колотиловка, появились сообщения о приостановке обмена пленными между Россией и Украиной. При этом в Госдуме призывают вообще не включать в обменный фонд тех украинских бойцов, которые попали в плен в Курской области — их действия предлагают считать военными преступлениями.

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Telegram / Zelenskiy

Александра Мышляева
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