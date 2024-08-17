Командир "Ахмата" Алаудинов заявил о пленении ещё пятерых бойцов ВСУ под Курском

За последние два дня российские военнослужащие взяли в плен ещё пятерых боевиков ВСУ на территории Курской области. Один из них служил в террористическом батальоне "Азов"*, рассказал в видеообращении командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Вчера взяли в плен двоих укропов, пока мы их не можем вытащить оттуда с передовой. Сегодня взяли в плен трёх укропов: одного азовца* из 3-й отдельной штурмовой бригады и двоих бойцов 61-й бригады", — уточнил генерал-майор.

По словам замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, только лишь за 16 августа российские бойцы лишили противника свыше десяти единиц техники. Подразделения ВСУ потеряли на этом направлении пять бронеавтомобилей, пять пикапов, один танк, два грузовика и дрон разминирования.

"Всё, что попадалось нам сегодня под руку, мы уничтожали", — заключил Алаудинов.

Видеообращение командира "Ахмат". Видео © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"