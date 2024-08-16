Российские войска в Курской области взяли в плен украинских военных, среди которых оказалась девушка-солдат, добровольно вступившая в ряды ВСУ. Об этом сообщает издание "Украина.ру".

На кадрах допроса мужчины заявили, что попали в армию не по своей воле. По их словам, ТЦК распихали новоиспечённых бойцов по автобусам и отправили на фронт. Девушка же смело заявила, что сама пришла воевать за режим Зеленского, записавшись в добровольцы.