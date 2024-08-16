Военнослужащая ВСУ попала в плен Армии России в Курской области
Российские войска в Курской области взяли в плен украинских военных, среди которых оказалась девушка-солдат, добровольно вступившая в ряды ВСУ. Об этом сообщает издание "Украина.ру".
Девушка из рядов ВСУ. Видео © Telegram / Украина.ру
На кадрах допроса мужчины заявили, что попали в армию не по своей воле. По их словам, ТЦК распихали новоиспечённых бойцов по автобусам и отправили на фронт. Девушка же смело заявила, что сама пришла воевать за режим Зеленского, записавшись в добровольцы.
Ранее Life.ru сообщал, что за минувшую неделю ВС РФ сдались 57 солдат Вооружённых сил Украины. В Госдуме предложили вообще не включать в обменный фонд тех украинских бойцов, которые попали в плен в Курской области, так как они совершили военные преступления.
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